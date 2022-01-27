حظك اليوم برج الأسد الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه لا يستطيع الانتظار فهو يريد كلّ شيء بسرعة، وهو الأمر الذي يجعله يشعر بالقلق والتوتر، وبالتالي يمكن أن يسوقه ذلك للفشل، كما أنّ صاحب برج الأسد يمكن أن ينتقم من الأشخاص الذين قاموا بإيذائه، وهو ما يمكن أن يكون أسوأ العيوب لدى الأسد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

ووفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فإنّ المريخ بمنزل العمل لمواليد برج الأسد يعمل على تقوية مراكزهم، كما يمكن أن يمنحهم أفكارًا بناءة تطرحها بذكاء، وينصحك الفلك اليوم فقط أن ينتبهوا لحقهوقهم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فإنّ القمر في منزل الحب اليوم يمنحك طاقة عاطفية رغم الضغوط، كما يمد القمر قلبك بالقدرة على احتواء الطرف الآخر.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد المطرب تامر حسني والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان الراحل عزت أبوعوف والفنان باسم ياخور والفنانة منة شلبي والمطربة اللبنانية مايا نصري.