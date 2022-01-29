حظك اليوم برج الأسد السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مميزات عدّة يتمتع بها مولود رجل برج الأسد فهو شخص يتمتع بجاذبية وقبول لدى المقربين منه، كما أنه شخص يتمتع بالإخلاص إذ يمتاز رجل الأسد بولائه وإخلاصه للأشخاص في حياته، كما أنه يقدر وجود كل من في دائرة حياته ولا يتردد بتقديم التعاون والمساعدة لأي شخص.

ويميل مولود برج الأسد للصراحة مع كل المتعاملين معه كما أنه لا يخجل من إظهار مشاعرة مع السيدة التي يرتبط بها، فضلًا عن أنه قائد ويحب أن يظهر قدراته بالعلن وأن ينال الإعجاب عليها.

العمل في حياة الأسد

يعرف عن رجل الأسد أنه يفضل الأدوار القيادية كما أنه يملك تشجيع الآخرين وحثهم وتحفيزهم بشكل دائم على التطور والنجاح والتفوق في مجالات عملهم على أن لا يصبحوا أفضل منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

وفقا لخبيرة الأبراج، فإنه على المستوى الصحي والمهني، فالقمر في منزل الصحة والعمل، ويمدك ذلك بالطاقة والنشاط والوقت مثالي للإنجاز.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والاجتماعي حاول أن تكون أكثر تسامحا ومرونة مع الطرف الآخر.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو، والنجم العالمي أنطونيو بنديراس، والنجمة الأمريكية وجنيفر لوبيز، والنجمة الأمريكية ساندرا بولوك، والممثلة الأمريكية جنيفر لورانس، والمغنية الأمريكية ويتني هيوستون، والمغنية الأمريكية مادونا.

والممثلة المصرية يسرا اللوزي، والممثلة السورية سلاف فواخرجي، والمغنية اللبنانية كارول سماحة، والمغنية اللبنانية مايا نصري، والمغني المصري تامر حسني، والممثلة المصرية منة شلبي.