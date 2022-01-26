برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 26-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يشتهر برج الأسد بالغرور والنرجسية، ربما لن تتعجب من هذا، إذا عرفت قصة ظهور هذا البرج، إذ يرتبط بأسطورة قديمة تقول إن حاكم ظالم كان يقهر شعبه ويعذبهم ويفرض عليهم الضرائب، لكن «جوبتيور» إحدى الآلهة الإغريق، لم يعجبها الوضع، لذلك أرسلت أسد وطلبت منه القضاء على الحاكم، وبالفعل نجح لكنه خسر حياته، وقررت الآلهة تخليد ذكراه من خلال وجوده بين النجوم والأبراج.

ولمواليد برج الأسد الذين ولدوا في الفترة ما بين 23 يوليو وحتى 22 أغسطس، نعرض لكم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية..

برج الأسد حظك اليوم مهنيًا

تحذر الأبراج مولود برج الأسد من أن يرى الأمور تبدو سوداويًا، وسيكون عليك أن تبحث عن الجوانب الجيدة، والنظر للنصف الممتلئ للكوب.

برج الأسد حظك اليوم عاطفيًا

ينصحك خبيرة الأبراج فؤاد بالهدوء، فلتكن هادئًا أمام الاستفزاز، وعليك أن تقوم بمعالجة الأمور بليونة، فالشمس والقمر في مواجهة برحك.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد، لاعب الدرامز فرقة كايروكي تامر هاشم، والفنانة هبة مجدي، المغني تامر حسني، الفنان عزت أبو عوف، الفنان الراحل سعيد صالح.