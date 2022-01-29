اختفاء طفل في ظروف غامضة بعد العثور على آخر مذبوحا بالفيوم

حالة من الرعب تسيطر على أهالي إحدى العزب التابعة للوحدة المحلية لقرية «سيلا»، بنطاق مركز شرطة الفيوم، إثر اختفاء طفل في ظروف غامضة منذ مساء الأربعاء الماضي، حيث خرج للهو مع أصدقائه ولم يظهر له أي أثر، ولم يعد منذ أكثر من 72 ساعة حتى الآن، خصوصاً بعد العثور على طفل آخر مذبوحاً وملقى في إحدى الأراضي الزراعية بنفس القرية، فيما نشرت أسرته صورته على مختلف الصفحات والمجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُطالبين كل من يراه بأن يتصل بهم ويطمئن قلوبهم.

تفاصيل اختفاء طفل بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مواطن يُدعى «عزت عبد الحميد»، باختفاء طفله «مؤمن»، عمره 13 سنة، منذ عصر الأربعاء الماضي، حيث أفاد الأب في بلاغه بأن ابنه خرج ليلهو مع عدد من أصدقائه ولكنه لم يعد إلى المنزل، وبحثوا عنه كثيراً ولكن دون جدوى.

بحثوا عنه كثيراً دون جدوى

وأوضح والد الطفل المختفي، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أنّهم يقيمون في عزبة «عبد الحميد»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «سيلا»، بنطاق مركز الفيوم، وأنّ طفله خرج للهو واختفى ولم يعد، موضحاً أنّه استعان بأشقائه وجيرانه للبحث عن الطفل في كل مكان، ولكنهم لم يجدوا له أي أثر وكأنّه «فص ملح وداب»، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنّهم قاموا بنشر صورته عبر الصفحات والمجموعات الخاصة بقرية «سيلا» خصوصاً، وبمحافظة الفيوم عموماً، أملاً في أن يخبرهم أي شخص بمعلومة واحدة عنه.

العثور على طفل مذبوح أخافهم

وأضاف والد الطفل أنّهم أصيبوا بحالة من الهلع والرعب عقب العثور على جثة طفل آخر، كان متغيب عن أسرته، مذبوحاً وملقى في أرض زراعية بنطاق قرية «سيلا»، بعد اختفائه بأقل من 24 ساعة، موضحاً أنّ تلك الواقعة أصابته بحالة من الفزع من أن يكون قد حدث لطفله مكروه، مُناشداً كل من يرى ابنه إبلاغهم على الفور.