الأرصاد: ظواهر جوية يشهدها طقس الأسبوع.. أمطار وصقيع وشبورة

تحذيرات عدة بشأن حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية على مدار الأيام الماضية، حيث تتأثر البلاد، بكتل هوائية بارد قادمة من جنوب أوروبا، تأثراً بالمرتفع الجوي، ذي القيم الضغطية العالية، والقادم من أوروبا على أنحاء البلاد كل، كاشفة عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن تظل الأجواء شديدة البرودة لمدة أسبوع، ليسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك.

حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة

وحددت الأرصاد، في بيانها بشأن الظواهر الجوية، أن الطقس يظل متأثرا بالمرتفع الجوي، إذ تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، طقسا باردا نهاراً، وتقل حدة البرودة على كل من السواحل الشرقية وشمال الصعيد، ليكون الطقس معتدل الحرارة هناك وذلك خلال فترات النهار، فيما تشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد، طقسا معتدلا، مؤكدة أن نشاط حركة الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة، لتكون درجة الحرارة المحسوسة أقل من المسجلة بقيم تصل لـ3 درجات مئوية، بينما تشهد المناطق كافة، طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وشمال الصعيد، مع تكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

فرص لسقوط الأمطار

كما يتوقع خبراء الطقس أن يشهد طقس الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق السواحل الغربية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان، كما يشهد طقس الاثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض أنحاء السواحل الشمالية، والوجه البحري، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار خلال يومي الخميس والجمعة، تكون خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري.

شبورة مائية ورياح

كما تشير التنبؤات الصادرة عن الأرصاد الجوية إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، خلال خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مع توقعات بنشاط حركة الرياح على غالبية الأنحاء، خلال فترة التنبؤ اعتبارا من الأحد الموافق 30 يناير، وحتى الجمعة 4 فبراير المقبل.