حالة الطقس الأيام القادمة في مصر.. برودة وتحذير من هيئة الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في مصر، حيث أكدت أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار بداية من اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع، والذي يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، لكن رغم ذلك تظل درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات مئوية، ما يزيد من إحساس المواطنين بالبرودة خاصة مع قدوم الليل والساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس الأيام القادمة في جميع المحافظات

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الأيام القادمة تشهد تزايد فرص سطوع أشعة الشمس، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 15 درجة مئوية، وتكون الصغرى 8 درجات، موضحة أن درجات الحرارة تكون منخفضة بشكل ملحوظ في فترة الليل.

وأكدت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم، أن حالة الطقس الأيام القادمة سيكون باردا على السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح) والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، أما جنوب الصعيد وجنوب سيناء فتكون درجات الحرارة فيها معتدلة، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم سيكون شديد البرودة على جميع المحافظات تقريبا خلال فترة الليل، ويصل حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد والمدن الجديدة ووسط سيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 3 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا الأحد 30 يناير

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس غدا الأحد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% تقريبا، على السواحل الشمالية الغربية (مطروح) وشمال الوجه البحري، تكون على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح خاصة على مناطق في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح، إضافة إلى جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد يكون الطقس غدا بارد نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، فيما يتكون الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، على شملا البلاد وسيناء، وتشهد مرتفعات سانت كاترين تكون الثلوج، إضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق الذي يزي من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة على جميع المحافظات، والتي توضح حالة الطقس الأيام المقبلة، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة الكبرى

الأحد: العظمى 17 والصغرى 08.

الإثنين: العظمى 16 والصغرى 08.

الثلاثاء: العظمى 17 والصغرى 08

الأربعاء: العظمى 19 والصغرى 09

الوجه البحري:

الأحد: العظمى 17 والصغرى 08.

الإثنين: العظمى 16 والصغرى 08.

الثلاثاء: العظمى 17 والصغرى 08

الأربعاء: العظمى 19 والصغرى 09

السواحل الشمالية والغربية:

الأحد: العظمى 16 والصغرى 10.

الإثنين: العظمى 16 والصغرى 08

الثلاثاء: العظمى 17 والصغرى 10

الأربعاء: العظمى 18 والصغرى 10

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

الأحد: العظمى 17 والصغرى 08.

الإثنين: العظمى 16 والصغرى 08

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

الأحد: العظمى 20 والصغرى 13.

الإثنين: العظمى 20 والصغرى 13

شمال الصعيد:

الأحد: العظمى 17 والصغرى 06.

الإثنين: العظمى 16 والصغرى 06

جنوب الصعيد:

الأحد: العظمى 19 والصغرى 08.

الإثنين: العظمى 20 والصغرى 08

وتناشد هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، كما ينصح الخبراء بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.