الطقس غدا في مصر.. انخفاض الحرارة وأمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

يشهد الطقس غدا في مصر عددا من الظواهر الجوية، إذ تتعرض بعض المناطق لأمطار خفيفة فيما تتعرض أخرى لأمطار متوسطة، وذلك بالتزامن مع موجة البرد الشديد التي تشهدها البلاد، متأثرة بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني.

ونوهت الهيئة إلى تكون الصقيع خلال ساعات الليل على بعض المناطق، والذي يتكون عند انخفاض درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية أو دونها، ويتحول فيها بخار الماء من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة، وكذلك عندما يبرد سطح الأرض أو الهواء الملامس للسطح الى الصفر المئوي أو أقل، ويتحول بخار الماء إلى بلورات إبرية ثلجية.

الطقس غدًا في مصر

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، خلال البيان الصادرعنها منذ قليل، أن الطقس غداً في مصر يكون باردا خلال ساعات النهار على غالبية المناطق، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، على أن تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وتتعرض بعض أنحاء البلاد، إلى موجة من الأمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، كما يتعرض الوجه البحري، لنشاط حركة الرياح على فترات متقطعة.

الطقس غدا ليلا

وأضاف خبراء الأرصاد أن الطقس غدا ليلا، يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل، على الأنحاء كافة إذا تشهد بعض المناطق تكون للصقيع على رأسها شمال الصعيد، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، كما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 2 ما دون الصفر على كاترين، لتأتي على رأس المدن الأشد برودة في مصر، يليها في الأنخفاض كمدينة نخل والتي تسجل درجة واحدة مئوية، أما القاهرة الكبرى، فتسجل الصغرى عليها 8 درجات مئوية، أما العظمى فتصل إلى 16 درجة مئوية.

درجه الحرارة اليوم والغد

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة اليوم والغد على أنحاء البلاد كافة، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 16 08

مطروح 15 08

السلوم 15 08

سيوة 16 03

بورسعيد 17 08

دمياط 17 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 07

السويس 17 08

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

كاترين 11 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 11

مرسى علم 20 10

الفيوم 17 05

بني سويف 17 05

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11.

درجه الحرارة اليوم

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 15 08

مطروح 14 08

السلوم 15 08

سيوة 17 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 08

نخل 15 01

نويبع 18 11

طابا 16 10

كاترين 06 03-

الطور 18 10

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 19 10

الفيوم 16 04

بني سويف 16 04

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10.