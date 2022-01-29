أبرز المعلومات عن «فيروس الخفافيش» الجديد.. ظهر في الصين

في الوقت الذي تظهر فيه متحورات جديدة لفيروس كورونا أسرع انتشارا كمتحور أوميكرون، أكد علماء صينيون اكتشاف فيروس جديد ينتشر من الخفافيش، على غرار فيروس كورونا، والذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية 2019، وأودى بحياة أكثر من 5 ملايين شخص، وأصاب أكثر من 370 مليونا حتى اليوم.

وعلقت منظمة الصحة العالمية، على اكتشاف فيروس الخفافيش الجديد قائلة إنها تتابع الأوضاع المتعلقة بظهور فيروسات جديدة، بما فيها فيروس الخفافيش الجديد، منوهة بأن خطورته لم تدرس بعد.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الحيوانات وخاصة البرية تُعد مصدرا لأكثر من 75% من الأمراض المعدية للإنسان.

أبرز المعلومات عن فيروس الخفافيش الجديد

- أطلق عليه فيروس الخفافيش الجديد «NeoCov» لظهوره فى الخفافيش.

- تم اكتشافه لأول مرة فى عام 2017.

- جرى اكتشافه لأول مرة فى جنوب أفريقيا.

- الفيروس الجديد قريب من العامل المسبب لحمى الشرق الأوسط.

- ممكن دخوله الخلايا بنفس طريقة فيروس كورونا.

-تم التعرف على الفيروس في الخفافيش بأوغندا ودول إفريقية أخرى.

- ينتقل الفيروس بين الخفافيش فقط في الوقت الراهن.

-يتطلب انتقاله إلى البشر طفرة معينة.

فيما نوهت منظمة الصحة العالمية بأن خطورة الفيروس الجديد يجب دراستها لمعرفة خطورتها على الإنسان من عدمه، مؤكدة أنها تتواصل مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وعدد من المنظمات الدولية لمتابعة ظهور الفيروسات الجديدة في الحيوانات والتعامل معها.

خطورة الفيروس يجب دراستها

في السياق ذاته، أوضح مدير مركز جاماليا الروسي ألكسندر جينتسبيرغ أن ظهور فيروس الخفافيش الجديد يرجع إلى أن طفرات الفيروس تحدث باستمرار.

وتعد الخفافيش مصدرا طبيعيا للفيروسات التاجية أو فيروسات كورونا.

إصابات كورونا عالميا

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 370 مليونا و324 ألفا و902 حالة حتى اليوم وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

فيما بلغ إجمالي الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس حول العالم 5 ملايين و652 ألفا و69 وفاة.