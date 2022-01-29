دبلوماسي سابق: مصر الدولة الأكثر بروزا في قارة أفريقيا

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، إن قارة إفريقيا تنظر لمصر على أنها دولة داعمة للاستقلال، منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وأضاف «بيومي» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر هي الدولة الأكثر بروزًا في القارة الأفريقية.

توحيد التنظيمات الاقتصادية في أفريقيا

وتابع مساعد وزير الخارجية السابق، بأن منظمة الوحدة الأفريقية تطورت إلى الاتحاد الإفريقي، وجرى إنشاء مجموعة «الكوميسا» التي تتكون من دول شرق وجنوب القارة، وأنشأت منطقة تجارة حرة، وتحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى توحيد كل التنظيمات الاقتصادية التجارية الإفريقية في منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى.

ولفت جمال بيومي، إلى أن مصر والسنغال لديهما الكثير للتبادل، وفي السنوات الأخيرة تضاعفت صادرات مصر لإفريقيا 3 مرات، لكن هذا الأمر غير كافٍ ولا يتلاءم مع طموحات وقدرات مصر.

عشرات الآلاف من السنغاليين يدرسون في الأزهر

وأكد أن السنغال عضو في «المؤتمر الإسلامي» لأنها دولة إسلامية، وهذا رابط آخر بينها ومصر، إذ أن عشرات الآلاف من أبناء هذا البلد يدرسون في القاهرة والأزهر الشريف، مبرزا الدور القيادي العظيم للأزهر تجاه أبناء إفريقيا.

وأشار «بيومي» إلى وجود الصندوق المصري للتعاون الفني في أفريقيا، الذي أصبح الوكالة المصرية للمشاركة مع أفريقيا، وهي تقدم العديد من الخبراء، وتنقل الخبرات، وتستقبل أبناء هذه الدول حتى كبار موظفيها، ومنهم السنغال.