معلومات عن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو: يضم برجين للسكن البديل (فيديو)

يعتبر مشروع تطوير مثلث ماسبيرو من المشاريع المهمة التي تنفذها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، إذ أخذت الدولة على عاتقها تغيير حياة مواطنيها إلى الأفضل.

وترجع أهمية مشروع تطوير مثلث ماسبيرو إلى موقعه المتميز بجانب مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو ومبنى وزارة الخارجية، إضافة إلى قربه من نهر النيل، حيث يمتلك المشروع واجهة مائية علي النيل تبلغ نحو 900 متر.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الإسكان والمرافق فيديو عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يرصد آخر مستجدات العمل بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو

وخلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن»، أهم المعلومات التي تريد معرفتها عن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو:

معلومات تريد معرفتها عن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو:

1. يتمّ المشروع على عدة مراحل.

2. يضم المشروع برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو» للعودة بارتفاع دور بإجمالي 468 وحدة سكنية.

3. يحتوي المشروع على برج ثالث بارتفاع 23 دورًا سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، إضافة إلى أخرى إداري يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورًا متكررًا.

4. جارٍ تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19 ألفًا و244 م2 وهي مطلة على النيل.

5. توفير عدد من الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية، بما يصنع المفارقة الرائعة، مع المعمار التاريخي في منطقة وسط المدينة

6. إنشاء سلسلة من الفنادق المهمة لتنشيط العملية السياحية بالمنطقة.