«التنمية الحضارية»: القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة نهاية 2021

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، «صندوق تطوير العشوائيات سابقا»: «يعد مشروع القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، من أهم المشروعات التي كان يوليها الصندوق اهتماما كبيرا، منذ إنشائه عام 2008 ومروره بعده مراحل، كان أهمهما تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، ومن هذا التاريخ حتى الآن يعمل الصندوق لتنفيذ هذه المهمة والانتهاء منها بنهاية 2021».

صندوق التنمية الحضارية: 357 منطقة عشوائية

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية إلى أن هناك 357 منطقة عشوائية، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، والآن تم الانتهاء بنسبة 90% من تطوير تلك المناطق، وتم افتتاح المشروعات السكنية البديلة، وذلك بتكلفة 40 مليار جنيه، وفقا لتصريحاته الخاصة لـ«الوطن».

صديق: تكلفة تطوير العشوائيات غير الآمنة في مصر بلغت 40 مليار جنيه

وأضاف أنه باقي 10% من المشروعات التي لم يتم افتتاحها منها بشاير الخير 5، بإجمالي 15600 وحدة، والخيالة في منطقة مصر القديمة بإجمالي 2500 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية من الإنتاج الحربي بإجمالي 2700 وحدة، وحلايب وشلاتين بإجمالي 2000 وحدة، و15 مايو بإجمالي 1008 وحدات، وبمجرد الانتهاء من هذه المشروعات، سنكون انتهينا تماما من ملف تطوير العشوائيات غير الآمنة.

أما بالنسبة لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه تم الانتهاء بنسبة كبية من المشروع، ولكن هناك بعض التشطيبات داخل المشروع سيتم العمل عليها حتى مطلع العام الجديد 2022.

رئيس التنمية الحضارية: من المتوقع تسكين سكان منطقة مثلث ماسبيرو مارس 2022

ومن المتوقع أن يتم تسكين سكان منطقة مثلث ماسبيرو، الذين اختاروا الرجوع مرة أخرى إلى المنطقة عقب التطوير، في مارس 2022، وفقا لرئيس صندوق التنمية الحضارية.

واختتم «صديق» حديثه، قائلا: «بنهاية العام الجاري 2021، ستكون نهاية ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة في مصر تماما».