خبير تطوير واستثمار: الرئاسة وضعت خطة لإنجاح التوسع بإفريقيا

قال المستشار محمد منسي، خبير التطوير الاستراتيجي والاستثمار في إفريقيا، إنه وفي إطار التصويب السياسي المصري المقنن والمنظم في اتجاه التوسع بالقارة الأفريقية بعد قيادة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، فقد وضعت الرئاسة المصرية خطة مميزة من أجل إنجاح ذلك.

منسي: السنغال لها تصنيفات كبيرة وقوية من قبل مؤسسات دولية

وأضاف «منسي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن السنغال تشكل استثناء سياسيا في إفريقيا وهي الرهان الآمن للمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، «السنغال ليها تصنيفات كبيرة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية».

وأوضح أن السنغال تعتبر رابع أكبر اقتصاد في المنطقة، وهناك تبادل تجاري بينها وبين مصر يصل لـ800 مليون دولار، معظمه لصالح مصر بنسبة 60%، لكن لا يزال هناك أكثر من 13% من الفرص المتاحة أمام مصر لاستيراد المنتجات السنغالية، «إحنا داخلين منافس جديد ومتنامٍ في السنغال أمام التوغل الصيني والهندي في التجارة معاهم».

وأكد أن السنغال لديها مشكلات عدة تتمثل في ندرة مشاريع الطاقة على أراضيها وقلة جودة البنية التحتية على أراضيهم، «فيه تبادل شغال على الأرض بنسميه التميز النوعي في المساهمة بالاقتصاد المحلي».

وتابع: «مصر بتتعامل مع كيفية معاجلة أسباب انخفاض حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول الأفريقية، ومصر عايزة تضع قدم واضحة هناك، ومدد الشحن اتأثرت أوي بسبب جائحة كورونا، وإحنا بنعالج لموضوع ده دلوقتي، وفيه شغل قوي وأطراف بتستهدف تلك الدول».

وتابع: «فريق مصر والسنغال سيتقابلان الأسبوع المقبل في بطولة الأمم الأفريقية، ومصر تحرص على المشاركة في المؤتمرات السنغالية، وبالنسبة لمؤتمر الأمن والسلم في إفريقيا فمصر من الدول دائمة الاشتراك في هذا المؤتمر».