مطورون عقاريون: العاصمة الإدارية جذبت استثمارات كبيرة في 5 سنوات

قال مطورون وخبراء عقاريون إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدى المدن الذكية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث إنها تعتبر الاتجاه الأمثل والأفضل في مجال الاستثمار العقاري في الوقت الحالي.

بدوره، أكد المهندس عبدالله أنور، الخبير في مجال التطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على العديد من المميزات التي تميزها عن غيرها من المدن في الاستثمار في المجال العقاري.

وأضاف أنور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم العمل عليها قبل طرحها للمستثمرين وهو ما يجعل هناك مصداقية أكثر ومعرفة بأن الذي سيدفع أموالا للاستثمار في هذه المنطقة لن يستثمر أموالا في أرض صحراء ولكن في منطقة بها المرافق الخاصة بها وتمتد إليها الطرق والمواصلات، حيث إن العمل في المدن الجديدة أصبح الآن هو المكسب الحقيقي.

وأشار إلى أن ما كان يشاع حول أن العاصمة الإدارية الجديدة ستأخذ عشرات السنوات ليتم إقامتها وأن تكون حقيقة على أرض الواقع، لكنها خلال أقل من 5 سنوات حققت الكثير من الإنجازات والاستثمارات، حيث إنها تم إنشاؤها بالفعل، خاصة وأن الدولة هي المحرك الرئيسي في إنشاء هذه المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمعلمين وغيرها من المدن الجديدة التي تعمل عليها الدولة، حيث إن العاصمة الإدارية الجديدة هي الأفضل من ناحية الاستثمار في الوقت الحالي في القطاع العقاري.

شركات التطوير العقاري وثَّقت في الاستثمار في العاصمة الإدارية منذ بدايتها

ومن جانبه، قال المهندس شريف الغزالي، الخبير في مجال التسويق العقاري، إن شركات التطوير العقاري تثق بشكل كبير في نجاح مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة وأنها اتجهت بشكل سريع للعمل في هذه المنطقة منذ بداية العمل والاعلان عنها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شركات العقارات اتجهت لطرح العديد من الوحدات للمواطنين بمساحات مختلفة ومتنوعة وبأسعار تناسي جميع الفئات، وهو ما يسمح بإتاحة فرص امتلاك في العاصمة الإدارية الجديدة لجميع المواطنين وتناسب جميع فئات الشعب بمختلف طبقاتهم وإمكانياتهم.