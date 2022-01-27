كل ما تريد معرفته عن أبرز مشروعات مدينة العاصمة الإدارية الجديدة «فيديو»

«منطقة الأعمال المركزية، مشروع الحدائق المركزية، والحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدانس»، والحي السكني الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، تعد من أبرز المشروعات التي تنفذها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الأيام الجارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد بمثابة الجمهورية الجمهورية الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المشروعات داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، في بيان لها.

أبرز المشروعات بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة

- بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، نحو 73%.

- تعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأكبر في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم.

- يبلغ طول االحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكثر من 10 كيلو متر، وبمساحة نحو 1000 فدان.

- يجرى خلال هذه الأيام الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية.

- كما يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بالمنطقة.

- تضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، نحو 20 برجا باستخدامات متنوعة.

- يعد البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا؛ إذ يبلغ طوله 400 متر.

- تبلغ مساحة الحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فدانا، وبه 8 مجاورات.

- يضم الحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، نحو 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي:

- 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية.

- 328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية.

- 157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية.

- 64 مبنى «سكني مختلط»، بها 2560 وحدة سكنية.

- 151360 م2 تجاري وإداري.

- 9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

- تبلغ مساحة الحي السكني الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، 885 فدانا، ويضم 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.