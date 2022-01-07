البابا تواضروس: العاصمة الإدارية فخر الجمهورية الجديدة.. وعلامات النجاح بمصر كثيرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع رائع افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفي نفس الوقت يوم 6 يناير عام 2019، تم افتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة، متابعا: «كان يوم برد قارس، وكان يوم ليس له مثيل في التاريخ المصري».

العاصمة الإدارية فخر الجمهورية الجديدة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «حوار خاص»، الذي تقدمه الإعلامية درية شرف الدين، على الفضائية المصرية الأولى، أن العاصمة الإدارية الجديدة لا يوجد بها سكان حاليا، ولكن هناك مصلين يذهبون للصلاة في كنائس أخرى، وننتظر حاليا الانتهاء من إجراءات بناء المقر البابوي في العاصمة، مستطردا: «العاصمة عمالة تحلو شوية بشوية بمبانيها وشوارعها ونظامها، وهي فخر الجمهورية الجديدة».

علامات النجاح كثيرة في مصر

وتابع البابا: «كل سنة وكل مصر بخير وطيبين وربنا يحفظ الجميع دائما في المحبة، وتكون بلدنا دائما متقدمة وقادرة تقف ضد كل التحديات اللي حوالينا، وعلامات النجاح كتيرة في بلدنا ووطنا وشعبنا، ولو دورنا على شعب في العالم يكون بأصالة وحلاوة المصريين مش هنلاقي».