صادرات مصر الزراعية تواصل نموها في 2022

تستعد صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، لتحقيق متوسط نمو بنسبة تصل إلى 10% خلال عام 2022، على خلفية زيادة الطلب والارتفاع المتواصل من جانب الأسواق العالمية على الحاصلات المصرية، خاصة البرتقال، الذي تحتل فيه مصر المرتبة الأولى عالميا، غير أن تلك المساعي تصطدم بالعقبات التي تواجه القطاع التصديري في الأسواق الخارجية، على رأسها السوق الأوروبية.

عقبات تواجه صادرات الزراعة المصرية

في مقدمة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية، زيادة حالات رفض الشحنات من جانب الاتحاد الأوروبي، نظرا لعدة أسباب، أبرزها: ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن النسب المحددة، وهو ما بدا لافتا بشكل كبير خلال العام الماضي، الذي شهد ارتفاعا كبيرا في عدد إخطارات الرفض، التي تلقتها مصر من أوروبا، فضلا عن الأسواق الأخرى.

وبحسب تصريحات مصدر حكومي مسؤول لـ«الوطن»، فإن الشهر الماضي وحده، شهد وقف بعض الشحنات من جانب روسيا، تتعلق بشحنات لصادرات الرمان والفلفل، وغيرها، موضحا أن الأمر كان مرتبطا بزيادة نسب متبقيات المبيدات، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة تكثف من خطة «تكويد» المزارع، بهدف خفض نسب رفض الشحنات.

الحكومة توقف شحنات الشركات المخالفة

أشار المصدر، إلى أن مصر نجحت الفترة الماضية في التوصل لاتفاق مع الدول المستوردة، يقضي بأن يتم وقف الشحنات للشركات المخالفة فقط، وليس إغلاق السوق تماما، أمام كل الشحنات.

وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة، إلى ارتفاع عدد إخطارات الرفض لشحنات الحاصلات الزراعية من جانب دول الاتحاد الأوروبي، بشكل كبير، إذ وصل عددها إلى 128 إخطارا.

44 إخطارا بالرفض لـ4 محاصيل

ذكر تقرير سابق صادر عن وزارة التجارة، أن عدد إخطارات الرفض لم يكن يتجاوز 44 إخطارا فقط في 2020، وتركزت الإخطارات في شحنات الفلفل والرمان والبصل والبرتقال، وكان السبب الأساسي في عملية الرفض زيادة نسب المتبقيات في الشحنات المصدرة.