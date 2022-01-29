هل المصابون بنزلات البرد يكونون أكثر عرضة لـ«أوميكرون»؟.. طبيب مناعة يوضح

يطرح متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، كل يوم، العديد من التساؤلات العلمية، ومن بين تلك التساؤلات هل الأشخاص المصابون بنزلات البرد تكون لديهم فرص أكبر للإصابة بـ«أوميكرون»، عن غيرهم من الأشخاص؟

ويجيب لـ«الوطن»، الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن كل تلك التساؤلات.

200 نوع من الفيروسات المسببة لنزلات البرد

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك 200 نوع من الفيروسات تسبب نزلات البرد، وأكثرها الفيروسات الأنف والفيروسات التاجية والفيروسات الغدية، والفيروسات المعوية.

وأضاف «بدران»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن 60% من نزلات البرد تسببها فيروسات غير تاجية، والعدوى بها لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته.

المصابون بنزلات البرد أكثر عرضة للإصابة بأوميكرون في حالة واحدة

وأشار «بدران» إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بنزلات البرد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأوميكرون، في حالة إذا كان فيروس البرد لا ينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية.

وأوضح أنه في حالة نزلات البرد الناتجة عن الاصابة بأحد الفيروسات التاجية، يتكون لدى الأشخاص بعض المناعة المؤقتة ضد متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، ما يترتب عليه قلة فرص الإصابة.

بدران: من الممكن الإصابة بأكثر من فيروس تنفسي

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال حديثه قائلا، إنه من الممكن الإصابة بأكثر من فيروس تنفسي في وقت واحد، طالما هناك ثغرات في تطبيق التدابير الوقائية، حيث إن قلة المناعة تفتح الأبواب لدخول أكثر من فيروس.

مضاعفات نزلة البرد الشديدة

كما أشار إلى أن هناك عددا من المضاعفات التي تكون مصاحبة لنزلات البرد الشديد ومن تلك المضاعفات الجفاف، التهابات الأذن، التهابات الجيوب الأنفية، التهاب الشعب الهوائية، تعفن الدم، والتهاب الدماغ، وفشل بعض الأجهزة عن أداء وظائفها بصورة مثالية.