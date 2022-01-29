الهند تسجل تراجعا في إصابات فيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، تراجعا في إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ سجلت نحو 235532 حالة جديدة و871 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 40858241 حالة.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 493218 حالة وفاة.

ارتفاع حالات التعافي إلى 335939 شخصًا

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تعافي 335939 شخصًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» إلى أكثر من 38 مليونًا، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم السبت، 17542 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 34 حالة وفاة، ليترفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس إلى 811122 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 6712 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي وفيات المكسيك إلى 305240 حالة

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 45115 إصابة بـ«كورونا» و437 حالة وفاة، ليترفع إجمالي الإصابات إلى 4873561 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 305240 حالة.