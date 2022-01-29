الصحة تحذر من بروتوكول علاج كورونا على مواقع التواصل: يسبب نتائج سلبية

حذّر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من استخدام بروتوكول علاج كورونا دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة المصابة بالفيروس.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن الإصابة بفيروس كورونا تختلف من شخص إلى آخر، والبرتوكول الذي يتم كتابته من قبل الدكتور يختلف أيضا على حسب الحالة وكذلك عدد الجرعات».

تحديث بروتوكول علاج كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «أي علاج لابد قبل أخذه استشارة الطبيب والإسراف في أي علاج يأتي بنتائج سلبية»، لافتا إلى أن فيروس كورونا لا يعالج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي «لدينا عشوائية في التعامل مع جميع العلاجات والأمراض المختلفة».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار: «انتشار البروتوكولات العلاجية على مواقع التواصل الاجتماعي تجعل المواطنين يسعون لشراء الأدوية وتخزينها وهذا تصرف غير صحيح»، مشيدا بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مصابي كورونا في العزل المنزلي والفريق الطبي المتخصص في متابعة جميع الحالات، مؤكدا أن حالات كورونا في العزل المنزلي أعراضها بسيطة ومتوسطة ولا تحتاج إلى المستشفيات.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة حجز تطعيم كورونا في مصر من خلال موقع وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% وفقا للخطة الموضوعة من قبل الدولة لمواجهة أي موجة من الفيروس.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشف من خلال التقارير الرسمية عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.