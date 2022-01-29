«العليا للفيروسات»: أوميكرون يمثل 85% من إصابات فيروس كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نسب انتشار سلالات فيروس كورونا في مصر بين الإصابات بالمرض في الوقت الحالي، موضحًا أن 85% من الإصابات من السلالة الجديدة «أوميكرون»، والـ15 الباقية تشمل السلالات القديمة؛ وفقًا للدراسات البحثية التي أجريت على الفيروس خلال الفترة الأخيرة.

استمرار زيادة الأعداد بفيروس كورونا حتى فبراير

وقال عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر تشهد حاليًا بداية الموجة الخامسة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى استمرار زيادة إصابات كورونا حتى نهاية شهر فبراير المقبل: «قدامنا على الأقل شهر زيادة في الأعداد للمصابين يوميًا بفيروس كورونا».

لم يتم رصد أي طفرات جديدة في مصر

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي تتلقى العلاج داخل مستشفيات العزل، غالبيتها من متحور «دلتا»، مشيرًا إلى أن مصر حتى الآن خالية من أي طفرات جديدة أو خطيرة تؤثر سلبًا على الفيروس، إذ أن اللجان العلمية المختلفة تعمل على التحري والفحص الدوري لمختلف العينات؛ لاكتشاف أي طفرات جديدة من عدمه.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والإسراع للحصول على اللقاح للوقاية من المرض.