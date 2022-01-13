السيسي: ندعم التوافق في السودان.. واستقرارها يمس أمن مصر القومي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سياسة مصر ثابتة تجاه عدم التدخل في شؤون الدول، ورد الرئيس على صحفي سأله عن رأيه في الانتقادات التي وجهها بعض السياسيين في السودان للدولة المصرية بسبب عدم دعمها لحكومة عبدالله الحمدوك في أحداث 25 أكتوبر، موضحًا: «الأوضاع في السودان في حاجة إلى توافق سياسي بين كل القوى حتى يكون هناك مخرج وتحرك مناسب، والفترة الانتقالية يتم في نهايتها إجراء انتخابات».

«السيسي»: دعمنا المجلس السيادي بالسودان

وأضاف «السيسي»، خلال لقاءه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «دعمنا المجلس السيادي بكل عناصره، لأن السودان يمس الأمن القومي المصري واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا، والاستقرار لا يأتي إلا بالتوافق وليس بشكل آخر».

وتابع: «هل معنى أننا لم نتحدث أن نطلق تصريحات أننا لسنا داعمين للحوار والتوافق بين القوى الموجودة؟! لا.. لكن جرى العرف عندما تحدث أحداث في دولة أخرى يُقال إن مصر داعمة لكذا، وحتى في ليبيا عندما حدثت تطورات في آخر عامين، قلنا إن الاستقرار والحوار بين الأشقاء الليبيين يجب أن يكون المسار الصحيح».

مصر عانت مع عدم التوافق

وأوضح الرئيس: «كان لنا تجربة قاسية في عدم التوافق والاختلاف والتظاهر وهو ما سبب الأذى للبلد، وبالتالي أقول للأشقاء في السودان توافقوا على الحوار وتحركوا للأمامـ بدلا من الاستمرار في حالة عدم الاستقرار، لأن حاضر ومستقبل الدولة سيدفعان الثمن من القدرات الاقتصادية المتواضعة لنا كلنا، وبعدها يكون مطلوب قرارات صعبة للغاية على المواطنين وسيكون عليهم تحملها على غرار ما حدث في الإصلاح الاقتصادي وتستمر حالة التظاهر والرفض والاختلاف، وتفضل الدولة في مكانها سنة وسنتين وتلاتة ويضيع مستقبل وحاضر شعبها».

وأكد «السيسي» أن مصر داعمة لكل الأشقاء في السودان، وأن يتفقوا على خارطة طريق تمكنهم من الوصول إلى انتخابات تعبر عنهم لبناء المستقبل، وقال: «حريصون على استقرار المنطقة وليس السودان فقط، لأننا شفنا إن الحالة الموجود فيها الجسد العربي في سوريا ولبنان والعراق وليبيا والصومال ودول كثيرة، ويا ترى هو ده الوضع الصحي للمنطقة؟! الاستقرار سيمنح فرصة للجهود في المنطقة أن تتحرك في اتجاه التنمية والتعاون».