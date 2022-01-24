تجدد الاشتباكات في جنوب السودان ومصرع ما يزيد على 30 شخصا

لا تزال الاشتباكات والصراعات والأزمات تلاحق دولة جنوب السودان، ما خلّف مصرع 31 شخصا على الأقل من عرقية «الدينكا» في اشتباكات مع شبان مسلحين يشتبه أنهم من قبيلة المورلي، في ولاية «جونقلي» المضطربة بجنوب السودان، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

اشتباكات وإصابات

ومن جهته، قال مفوض مقاطعة بور الجنوبية، يوت ألير، لوكالة «أسوشيتد برس»، إن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا آخرين بجروح، في قرية بيديت، وتم إحراق بعض المنازل.

إطلاق الرصاص وسقوط قتلى

وأوضح مفوض المقاطعة الجنوبية، أن 28 شخصا قُتلوا بالرصاص، وغرق ثلاثة أطفال، بينما كان المواطنون يحاولون الاختباء، لافتا إلى أن المهاجمين غادروا ومعهم مئات الماشية، وتم الإبلاغ عن مقتل اثنين من المهاجمين.

دعوات لوقف الهجوم وإدانة للحادث

من جهته، أعرب القائم بأعمال حاكم ولاية جونقلي، تونغ ماجوك، إدانته للهجوم، داعيا الحكومة الوطنية لجنوب السودان إلى التدخل لوقف الهجمات ضد المدنيين.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أكدت حكومة السودان دعم أي جهد يمكن أن يساعد في تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة، أو أي جهود أخرى تهدف لتحقيق السلام في جنوب السودان، وأنها لا تنوي فتح منبر جديد لمفاوضات السلام أو تقديم أي مقترحات أو خطط للأطراف حاليًا في الخرطوم، فيما يتعلق بالمباحثات الجارية.

تقدير لاختيار الخرطوم للمفاوضات

وفي بيان أصدرته الخارجية السودانية يوم أمس، أعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لوفدي حكومة جمهورية جنوب السودان وفصيل الجيش الشعبي المعارض، وهو الفصيل المقينص، على اختيارهما الخرطوم لعقد مباحثات من أجل التوصل إلى السلام بينهما، بمبادرة خالصة منهما، وليس استجابة لدعوات في هذا الصدد من أي كيان آخر.