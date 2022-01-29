«الاتصالات»: نسعى لتعميم التحول الرقمي.. مفيش داعي للورق

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن فكرة التحول الرقمي هي فكرة بسيطة تعتمد على تبديل الأنظمة الورقية بالكمبيوتر، «هنتعامل بالبيانات، وهتكون موجودة في كل حتة ومفيش داعي أنك تقدم نفس الورق كل ما تروح حتة، وأول شيء في الحوكمة أن جهات الدولة تتشارك مع بعض في تقديم الخدمة».

العطار: بنزود خدماتنا على المنصة.. ونعمل على الخدمات الاستباقية

وأضاف «العطار»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن بوابة مصر الرقمية سهَّلت الكثير من الأمور على المواطنين، حيث إنه ومن أجل التسجيل عليها فعلى المواطن التسجيل برقمه القومي وهاتف مسجل باسمه للحصول على الخدمة، «إحنا بنزود خدماتنا على المنصة، وبنشتغل دلوقتي على الخدمات الاستباقية، وهنقدر نحلل كل ما يحتاجه المواطن وهو داخل على البوابة».

وأوضح أن البوابة حدَّثت منصة مصر الرقمية وجرى إضافة خدمات استباقيه عليها ووصل عدد الخدمات المقدمة عليها 117 خدمة حكومية، «ضيفنا 5 خدمات استباقية كبداية، وهيجيلك رسالة أن تجديد الرخص قرب أو السجل التجاري محتاج يتعدل، وده المواطن هيشوفه أول ما يدخل على المنصة، وضيفنا خدمات الحالة الشخصية، وهنقدم 22 خدمة جديدة خلال الفترة الجاية للمزارعين».

وواصل قائلا: «لدينا فريق عمل كبير يحلل البيانات الخاصة بكل خدمة من الخدمات المقدمة داخل منصة مصر الرقمية، و100% من العاملين على الخدمات داخل المنصة الرقمية مصريين، وإحنا بنسعى لخدمة كل المواطنين وبنتعامل مع كل أطياف المجتمع».

وأكد أن ما يحكم المنصة في تقديم خدمات جديدة هو ضرورة جماهيرية الخدمة المقدمة للمواطنين، وجاهزية الجهة التي سيتم تقديم خدماتها عبر المنصة وكذا اكتمال البيانات من جهات الدولة الأخرى.