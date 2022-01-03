النيابة ترسل فيديوهات فكري الهواري إلى وزارة الاتصالات لفحصها

أمرت جهات التحقيق، اليوم، بإرسال فيديوهات فكري الهواري إلى وزارة الاتصالات، لفحصها وبيان عما إذا كان الصوت هو صوت فكري الهواري من عدمه حول اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء»، كما أمرت بحجزه 24 ساعة على ذمة تحريات الأمن الوطني، واصطحبت قوة أمنية «فكري الهواري» لقسم شرطة ثان الشيخ زايد لعودته لمحبسه لحين ورود التحريات.

التحقيقات مستمرة مع فكري الهواري

وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع رجل الأعمال فكري الهواري، بتهمة إطلاق شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام، في عدة تسجيلات صوتية وفيديوهات متداولة على منصّات التواصل الاجتماعي بأنه على علاقة وطيدة بعدد كبير من الشخصيات النافذة في بعض مؤسسات الدولة المهمة.

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية

وفي وقت سابق ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على فكري الهواري، مدير سلسلة محلات شهيرة في دائرة قسم ثان الشيخ زايد، بسبب الإساءة لمؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء»، وانتشرت، مؤخرا، بعض مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية لـ فكري الهواري، يوجه خلالها إساءة لبعض ضباط الشرطة، مشيرًا في حديثه إلى أن مؤسسات الدولة «شرطة ونيابة و قضاء» طوع يديه، وسربت التسجيلات عن طريق أحد الأشخاص الذين تربطه به علاقة صداقة، واعتبرها الهواري أنها محاولة ابتزاز بسبب التنافس على مجلس إدارة أحد الأندية الشهيرة.

الهواري: الفيديوهات بها تلاعب

وبمواجهته، قال إن مقاطع الفيديو تم قصها والتلاعب بها لتظهر على هذا الوضع، وأنه تم تسجيلها خلسة بمعرفة شخص كانت تربطه به علاقة صداقة وحدثت خلافات بينهما، كان آخرها بسبب التنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.

كريم الهواري وحادث الشيخ زايد

وفي سياق منفصل، كانت محكمة جنايات الجيزة أجلت، أولى جلسات محاكمة كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، لاتهامه بقتل 4 طلاب ثانوى، بينهم طفل، إثر قيادته سيارته الملاكى تحت تأثير مُسكر واصطدامه بسيارة الضحايا بالقرب من النادى الأهلى بالشيخ زايد، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، تنفيذًا لطلبات دفاع المجني عليهم وتمكينهم من الادعاء بالحق المدنى بمبلغ مليون وواحد جنيه لكل أسرة من الضحايا.