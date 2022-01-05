جمعية «شباب الأعمال» تناقش حوكمة الشركات العائلية وسبل استمرارها

تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الثلاثاء المقبل، ندوة تحت عنوان «دعم تعاقب الأجيال الأمن وانتقال السلطة بسلاسة بين أجيال الشركات العائلية»، يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية، على تفعيل نظام الحوكمة في الشركات العائلية، لضمان استمرارها وتخطيها لمرحلة الخطر.

18% من الشركات العائلية فقط يستمر للجيل الثالث

وقالت الدكتورة نجلاء عقل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن 18% من الشركات العائلية فقط، يستمر للجيل الثالث منها، وهو تحدٍ كبير، بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من الشركات أعضاء الجمعية، شركات عائلية، تنتمي للجيل الثاني والثالث، ويقابلهم العديد من التحديات للاستمرارية، وتستلزم منهم التطور والدعم في الهيكلة والحوكمة وإدارة الأصول والموارد البشرية والتمويل.

تعزيز سبل التعاون ودعم ملف الحوكمة

وكشفت عضو مجلس الإدارة، أن شباب الأعمال تستهدف في الفتره المقبله تعزيز سبل التعاون ودعم ملف الحوكمة وعدد آخر من الملفات التي تهدف إلي توفير الاستمرارية للشركات العائلية، مضيفة «شباب الأعمال»، تستهدف من خلال اللجنة وبتعليمات مجلس الإدارة، التعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، وعلى رأسها البورصة المصرية ومركز المدريين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك المركزي، والمعهد القومي للحوكمه والاستدامه، ومركز تحديث الصناعه.

دعم الأفكار غير التقليدية لضمان استمرار الأجيال المتتالية

ودعت «عقل»، الشركات أعضاء الجمعية للمشاركة في الندوة التي ستقام 11 يناير الجاري، بهدف دعم الأفكار غير التقليدية لضمان استمرار الأجيال المتتالية بالشركات العائلية، مشيرة إلى أن الندوة سيديرها الدكتور أشرف شتا خبير إدارة وحوكمة الشركات العائلية بالجامعة الأمريكية، وعدد من أعضاء الجمعية والجمعيات الأخرى، وممثلين للشركات العائلية، والمهتمين بآليات انتقال الإدارة بداخل الشركات العائلية.