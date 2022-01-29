باحث اقتصادي: بنوك مصر لديها حاليا أعلى سيولة مالية في التاريخ

قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن الشائعات الموجهة ضد الدولة المصرية دائما ما تخرج في شهر يناير من كل عام، والتي كان آخرها تلك الشائعات التي بدأت مع بداية الشهر الجاري واستهدفت البنوك المصرية، كونه أحد أهم القطاعات التي تعتمد عليه اقتصاد الدولة.

«نجم»: الشائعات بالقطاع الاقتصادي تخرب وتعطل الدول نحو النمو

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وفي حال رغب فصيل بعينه تخريب أو تعطيل معدلات النمو الخاصة بالدولة فيلجأون إلى القطاع الاقتصادي من أجل إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر، لافتا إلى أن هناك الكثير من المؤسسات والدول غير الموافقة على زيادة معدلات النمو في مصر، لذا دائما ما يفتعلون الأزمات والشائعات من أجل النيل من النمو المصري بالاقتصاد.

وأوضح أن مروجي تلك الشائعات وعندما يتحدثون عن مشكلات اقتصادية يلجأون إلى مصطلحات علمية لا يفهمها رجل الشارع العادي، وفي ذلك استخدموا لفظ «تعويم ثاني»، ولكن وفي حقيقة الأمر لا يوجد ما يسمي التعويم الثاني، ولكن يوجد ما يسمى بـ«تخطيط جزئي للعملة»، وهو الأمر الذي حدث قبل عام 2011.

«نجم»: مصر لم تتخلف عن سداد أي قروض منذ عام 2014

وأكد أن البنوك المصرية لديها حاليا أعلى سيولة مالية في التاريخ، كما أن القيادة السياسية تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم، وهي التي نجحت في ذلك بشكل كبير عبر الاستثمارات الصناعية والزراعية وهي السبب الرئيس في انخفاض معدلات التضخم.

وتابع: «مصر لم تتخلف عن سداد إي قروض أو فوائد لها منذ عام 2014 وحتى الآن، والدائنين لمصر لم يتحدثوا بأن مصر تخلفت عن سداد الديون، وهو الأمر الذي لم يحدث، والاحتياطات النقدية المصرية في شكل جيد وهناك قدرة مصرية قوية على سداد الديون».