انتهاء التقديم لوظيفة باحث سجل تجاري 31 يناير الجاري

أعلنت وزارة التموين، انتهاء بوابة الحكومة المصرية للوظائف من تلقي طلبات التقديم لوظيفة باحث سجل تجاري بجهاز التجارة الداخلية، 31 يناير 2022، بعد إعلان الجهاز بداية يناير الجاري عن حاجته لـ 200 باحث سجل تجاري.

ومن المقرر بعد انتهاء مهلة التقديم للوظيفة، تعيين 200 باحث سجل تجاري ممن استوفوا شروط ومستندات الوظيفة المطلوبة، وذلك بنظام التعاقد المؤقت وفقا لما هو موجود في منشور إعلان جهاز تنمية التجارة الداخلية.

شروط التقديم لوظيفة باحث سجل تجاري بوزارة التموين

وحدد إعلان جهاز التجارة الداخلية، عدة شروط للتقديم على الوظيفة المتاحة، منها استيفاء المستندات والشروط المطلوبة التي تتلخص في:

1 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

2 - أن يكون خريج إحدى كليات التجارة أو حقوق أو اقتصاد وعلوم سياسية.

3 - ألا يقل التقدير عن جيد.

4 - أن يكون المتقدم ملما بأساسيات الحاسب الآلي.

5 - أن يجيد اللغة الإنجليزية.

خطوات التقديم للوظيفة

وحدد جهاز حماية تنمية التجارة الداخلية، خطوات التقديم لوظيفة باحث سجل تجاري، وذلك من خلال الدخول على بوابة الوظائف المصرية من هنا.

محافظات تتوافر بها وظيفة باحث سجل تجاري

وحدد جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عددا من المحافظات المتوافر بها وظيفة باحث سجل تجاري بنظام التعاقد المؤقت، وهي: «القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - البحر الأحمر - الوادى الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء».