باحث اقتصادي: السيسي يعتمد على نوعين من المشروعات القومية

قال الباحث الاقتصادي الدكتور محمد شادي، اليوم، إن نظرية الدفعة الكبرى بدأت في نصف القرن الماضي؛ لتنشيط الاقتصاد بأكمله عن طريق المشروعات القومية، مبينا أن الخبراء قالوا: «إذا كان عندك ترعة يمكن أن تحفرها صباحا وتردمها مساء»، وهذا يحرك عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قال ذلك وشرحه من أجل تدوير ماكينة الاقتصاد التي تعطلت، مبينا أن قطاع التشييد والسياحة قاطرتان للاقتصاد الوطني.

اعتماد الرئيس على نوعين من المشروعات القومية

وأضاف «شادي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الرئيس اعتمد على نوعين من المشروعات القومية، وهما الطرق والمدن، والبترول، لافتا إلى أن المدن الجديدة تعمل على توفير فرص عمل لقطاع البناء والدهان، مشيرا إلى أنه يجري العمل في 22 مدينة جديدة تم بناؤها خلال 7 سنوات.

مصر قللت معدلات البطالة

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن مصر قللت معدلات البطالة التي كانت 13% إلى 7.2% على الرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مبينا أن أزمة كورونا قمست الدول إلى نوعين؛ الأول فضل الإغلاق بشكل تام، والثاني سمح بعمل البعض مع إغلاق جزئي.