بعد الموافقة على تعديلات القانون.. حالات إخلاء الإيجار القديم

تنعقد حاليا جلسات مجلس النواب لتحقيق حلم تعديل قانون الإيجار القديم، والذي أصبح على قيد التنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والذي يهدف للمحافظة على حقوق كلا من المالك والمستأجر.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» للمتابعين الحالات التي يقر فيها تعديلات قانون الإيجار القديم، وتستوجب الإخلاء، والتي يتوجب على المستأجر تجنبها حتى لا يعاني من فقدان الوحدة السكنية، في القانون، والتي جاءت كالآتي:

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

وجاءت حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم كالآتي:

- إغلاق الوحدة السكنية لمدة 3 سنوات، بغرض السفر خارج البلاد، وفي تلك الحالة يكون السكن ليس محل للإقامة، ويحق للمالك إلغاء التعاقد حتى وإن كان يخضع لقانون الإيجار القديم.

- أن يكون المستأجر قد استخرج ترخيص بناء سواء للشخص أو زوجته أو حتى أولاده القصر، وأن يكون مر على هذه الرخصة 3 سنوات.

- أن يحصل الزوج أو الزوجة على وحدة سكنية ضمن برامج الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

- أن يكون مر على التعاقد على الوحدة السكنية نحو 50 عاما، وفي هذه الحالة يحق فسخ العقد.

- ونص القانون على إلغاء التعاقد في الوحدات غير السكنية، بعد إقرار القانون بـ5 سنوات، على أن يتم رفع قيمة الإيجار 5 أضعاف المتواجدة في العقود، و15% عن كل عام يليها، حتى نهاية المدة.

نصائح عند كتابة عقود الإيجار القديمة

وبحسب محامي النقض كمال يونس في تصريحات لـ«الوطن» في أنه في حالة التعاقد على وحدة سكنية بنظام «الإيجار القديم» فيجب أن يكتب العقد بعد تاريخ يناير 1996، حتى يضمن المالك عدم توريث الوحدة.

كما يجب ذكر تفاصيل الوحدة بالكامل، بداية من المساحة، عدد الغرف، التشطيب، ومساحة كل غرفة، كما يجب تحديد مدة الإيجار والتي يجب أن تكون أعلى من 30 عاما، وذكر بيانات صاحب الوحدة والمستأجر بالتفصيل من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.