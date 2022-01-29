15 جائزة عالمية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر فى 2021

محمد علي: تتويج المصرف بهذه الجوائز خلال عام واحد يعكس إنجازاته المحققة في مجال الصيرفة الإسلامية

حصد «مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر» (ADIB Egypt)، رائد الصيرفة الرقمية فى مصر، 15 جائزة خلال عام 2021، من جانب العديد من المؤسسات الدولية المالية المرموقة، وذلك تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة فى مجال الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وجهوده المبذولة فى خدمة عملائه من الأفراد والشركات.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال محمد على، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمصرف أبوظبى الإسلامى- مصر: «يُعد حصول مصرف أبو ظبى الإسلامى- مصر على تلك الجوائز المرموقة بمثابة شهادة استحقاق لنيل ثقة الكيانات المالية الدولية المرموقة، ونتاج عملنا الجاد فى سبيل الحصول على نتائج قوية فى مجال الخدمات والمنتجات المالية، لتقديم باقة من الحلول المبتكرة التى نالت ترحيباً وإقبالاً كبيراً من جانب عملائنا، لكونها تلبى طموحاتهم المصرفية وتتوافق مع احتياجاتهم، بما يعكس التزامنا الدائم تجاههم، وهو ما يدفعنا للسعى ومواصلة تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات، خاصة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والرقمية، ليصب فى تقديم تجربة مصرفية متكاملة حافلة بالامتيازات المميزة للعملاء». واستهل المصرف عام 2021 بحصوله على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية من جانب مجلة «Global Finance Awards»، كما حصد ثلاث جوائز عالمية من مجلة Cosmopolitan the Daily Business، وهى: أفضل بنك إسلامى فى مصر، وأفضل بنك رقمى فى مصر، وأفضل بنك تجزئة فى مصر، وهى الجوائز التى اقتنصها المصرف لاستمراره فى تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة بقطاع التجزئة المصرفية، وقد اتجه المصرف إلى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتيسير استخدام الحسابات والبطاقات، والمنتجات المصرفية الأخرى عبر الإنترنت والهاتف المحمول. انفرد المصرف بإضافة باقة جديدة من الخدمات تشمل تنشيط البطاقات وإصدار رقم التعريف الشخصى الجديد وطلب دفتر شيكات وطلب الحصول على المحفظة الإلكترونية، كما أضاف مجموعة من المنتجات مثل تمويل السيارات المستعملة، وإضافة قنوات جديدة للمدفوعات، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء، وذلك من خلال إطلاق باقة «Xcite» المعدة خصيصاً لاجتذاب العملاء من الشباب من سن 16 إلى 21 سنة.

وحصد المصرف 3 جوائز أخرى، وهى: جائزة أفضل بنك إسلامى رقمى فى مصر، وأفضل بنك تجزئة إسلامى فى مصر، وأفضل بنك إسلامى للشركات فى مصر خلال شهر مارس الماضى من مجلة «Global Banking and Finance»، وتقديراً لدور المصرف الريادى فى تطويره للمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وخلال شهر أبريل 2021، تمكّن «أبوظبى الإسلامى- مصر» من إضافة 3 جوائز أخرى لرصيده، حيث فاز بجائزة أفضل بنك إسلامى فى مصر، وجائزة أفضل بنك رقمى، وجائزة أفضل مزود لخدمات التأجير التمويلى المتوافق مع الشريعة الإسلامية فى مصر، وهى الجوائز التى منحتها مجلة «International Business Magazine»، ونالها المصرف عن استحقاق، حيث يركز «أبوظبى الإسلامى- مصر» على تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات العملاء من الشركات والأفراد. وجدير بالذكر أن المصرف يمتلك أذرعاً عديدة للخدمات المصرفية الاستثمارية والمتمثلة فى شركة «أدى كابيتال» (ADI Capital)، وشركة «أدى فاينانس للتأجير التمويلى» (ADIFinace) و«أدى كونسيمر فاينانس» (ADI Consumer Finance)، بالإضافة إلى «أدى ميكروفاينانس» (ADI Microfinance).

وقبل نهاية عام 2021 حصد أيضاً جائزة بنك العام الإسلامى من جانب «The Banker Awards»، وحصل على أفضل بنك إسلامى فى مصر من جانب «The Global Economics Awards»، التى منحته أيضاً جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً، لإطلاق المصرف أحدث وسائل الدفع الإلكترونى اللاتلامسية (Beat)، أول وسيلة دفع يمكن ارتداؤها، والتى تُعد حلاً مبتكراً للدفع، حيث تتيح للعملاء دفع النفقات اليومية بسرعة وسهولة وأمان، وتأتى ضمن استراتيجية «مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر» لدعم المدفوعات الإلكترونية والرقمية وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة التى تدعم استراتيجية الدولة فى هذا الصدد.

كما فاز المصرف بجائزتين، وهما أفضل بنك إسلامى فى مصر، وأفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية الرقمية فى مصر، من مؤسسة «Global Excellence Awards and Recognition»، واستحق المصرف ذلك مع العروض الفريدة للخدمات المصرفية للأفراد، مثل كشف الحساب الإلكترونى الديناميكى، وتعميم جميع بطاقات الخصم بأن تصبح لاتلامسية، ضمن جهوده للتخفيف من مخاطر فيروس كورونا.