كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد في بحر اليابان: نختبر أسلحتنا

أطلقت بيونج يانج اليوم، مقذوفا غير محدد في بحر اليابان، في عملية إطلاق تمثل سابع اختبار للأسلحة تُجريه كوريا الشمالية هذا العام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعد هذه المرة الأولى، التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ 7 مرات متتالية، منذ اعتلى زعيم كوريا الشمالية «كيم جونغ-أون» سدة الحكم في نهاية عام 2011.

سفير كوريا الشمالية: سلسلة تجارب الأسلحة الأخيرة لا تهدد جيراننا

وكان سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة «هان تيه سونج»، اعتبر أنّ سلسلة تجارب الأسلحة الأخيرة التي أجرتها بلاده، لا تشكل أي تهديد لجيرانها، مضيفا في خطاب ألقاه خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح: «كانت تجربة إطلاق الأسلحة الأخيرة من النوع الجديد جزءا من أنشطة تنفيذ الخطة المتوسطة والطويلة المدى لتطوير علوم الدفاع ولا تشكل أي تهديد أو ضرر لأمن البلدان المجاورة»، وفقا لما ذكرته وزارة خارجية كوريا الشمالية.

دبلوماسي كوري شمالي يدعو واشنطن إلى وقف سياساتها العدائية

ودعا «سونج»، واشنطن إلى وقف سياساتها العدائية والمعايير المزدوجة تجاه «بيونج يانج»، وإنهاء التدريبات العسكرية الهجومية ونشر مختلف الأصول الاستراتيجية النووية في شبه الجزيرة الكورية وحولها.

من جانبها، ذكرت وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أنّ «بيونج يانج» أطلقت صاروخين تكتيكيين موجهين «أرض-أرض» في 27 يناير الحالي.

وكانت كوريا الشمالية، أطلقت ما تدعي أنّه «صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت» يومي 5 و11 من الشهر، من إقليم جاكانج، كما أطلقت «بيونج يانج» صاروخين باليستيين قصيري المدى، من طراز «كيه إن 23» من على قطار في ويجو في إقليم بيونج -آن يوم 14، كما أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز «كيه إن 24» من مطار «سون-آن» في بيونج يانج.