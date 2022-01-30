الرئيس الفرنسي: واشنطن المتسببة في أزمة إيران

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن من حق طهران عدم الوثوق بواشنطن. وأجرى ماكرون، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية وتطورات مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وأضاف ماكرون، أن من حق إيران ألا تثق بـ الولايات المتحدة لأنها هي التي تسببت في أزمة إيران، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

رئيسي: واشنطن أقرت بفشل سياسة الضغوط القصوى

من جانبه، أشار رئيسي، إلى إقرار الجانب الأمريكي بفشل سياسة الضغوط القصوى، وقال الرئيس الإيراني، إن طهران أثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق وأي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات موثوقة.

واعتبر إبراهيم رئيسي، أن مطالب بلاده مبادئ اساسية للاتفاق.

رئيس إيران: الاستقرار والأمن لن يتحققا إلا من خلال سبل إقليمية

وشدد رئيسي، على أن الاستقرار والأمن في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال سبل إقليمية وليس عبر تدخلات من خارجها، ودعا الرئيسي الإيراني، المجتمع الدولي للاهتمام بالأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني، على حد وصفه.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت في وقت سابق، تعليق «مفاوضات فيينا»، لعدة أيام، وقالت إن الغالبية العظمى من الوفود تقر بأن المفاوضات تمضي قدما، على الرغم من وجود تعقيد في بعض القضايا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

جدير بالذكر، أن المفاوضات المستمرة لإنقاذ الاتفاق النووي، تم استئنافها في 29 نوفمبر الماضي، بعد تعليقها في يونيو الماضي.