ميدو: أتمنى مشاركة أحمد زيزو ومحمد عبدالمنعم في مباراة مصر والمغرب

أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، ضرورة مشاركة محمد عبدالمنعم مدافع منتخب مصر، في التشكيل الأساسي للفراعنة خلال مواجهة المغرب، اليوم، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، موضحا أن اللاعب أكثر جاهزية من زميله محمود حمدي الونش العائد من الإصابة، مشيراً إلى أنه يتمنى الدفع بـ أحمد سيد زيزو منذ بداية اللقاء في خط وسط المنتخب الوطني.

وقال «ميدو» في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «السولية يجب أن يساند عمر كمال عبدالواحد دفاعيا، خاصة أن سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب، يمتلك مهارات مميزة وقادر على مراوغة أي لاعب، لذلك يجب مساندة عمر كمال في مواجهة هذا اللاعب عن طريق السولية».

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