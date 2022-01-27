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السنغالي ماجيتي نداي يدير مواجهة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم

كتب:

الوطن
11:25 م | الخميس 27 يناير 2022
ماجيتي نداي

ماجيتي نداي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن إسناد لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة مصر والمغرب للحكم السنغالي ماجيتي نداي، أحد أهم وأفضل حكام القارة في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة هسبورت المغربية بأن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مهمة قيادة مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا بين المنتخب المغربي والمصري ، لطاقم تحكيم سنغالي يقوده الحكم ماجيتي نداي، بمساعدة كل من ماليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

 

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