السنغالي ماجيتي نداي يدير مواجهة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم

كشفت تقارير صحفية مغربية عن إسناد لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة مصر والمغرب للحكم السنغالي ماجيتي نداي، أحد أهم وأفضل حكام القارة في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة هسبورت المغربية بأن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مهمة قيادة مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا بين المنتخب المغربي والمصري ، لطاقم تحكيم سنغالي يقوده الحكم ماجيتي نداي، بمساعدة كل من ماليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

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