تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الذي يجمع بين منتخبي مصر والمغرب، مساء غد الأحد الموافق 30 يناير 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ33 بدولة الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، وكثرت عمليات البحث حول تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

ومن المقرر إذاعة مباراة مصر والمغرب عبر قنوات «بي إن سبورتسس» المشفرة، بتعليق العماني خليل البلوشي، كما أنّ هناك عددًا من القنوات المفتوحة التي تنقل المباراة، ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب، على النحو التالي:

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

وبالنسبة للقناة الجزائرية فقد تقرر بشكل رسمي عدم نقل مباراة مصر والمغرب، بعد أن وقع الاختيار على إذاعة مباراة تونس وبوركينا فاسو، ومباراة الكاميرون وجامبيا، حيث يجري نقل مباراتين فقط في كل دور للقناة الجزائرية.

مباراة مصر والمغرب في دور الـ8

ومن المقرر أن يقود مباراة مصر والمغرب تحكيميًا السنغالي ماجيتي نداي، بمساعدة مالك سامبا وجبريل كامارا، وصادق السالمي من تونس حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم المكسيكي فرناندو جيريرو، بمساعدة دجان بيدة من موريتانيا وجيرسون من أنجولا.

ويرتدي منتخب الفراعنة في مباراته غدًا، أمام المغرب، القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، في حين يرتدي المنتخب المغربي القميص الأبيض.