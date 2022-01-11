«الداخلية» ترفض منح 3 فلسطينيين الجنسية المصرية

أصدرت وزارة الداخلية 3 قرارات حملت أرقام 2318 و2319 و2320، لسنة 2021، برفض طلب 3 مواطنين فلسطينيين وهم: فايق العبد محمد عبد القادر حمودة، وعدى سعيد على أبو حصيرة، ورياض حمدان أحمد الشاعر، اكتساب الجنسية المصرية تبعاً للوالدة.

وأصدرت الوزارة 4 قرارات حملت أرقام 2316 و2317 و2394 و2395 لسنة 2021، بالسماح لـ85 مواطناً مصرياً باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية.

كما أصدرت الوزارة القراران رقمي 2321 و2380 لسنة 2021، بالسماح لـ 43 شخص باكتساب جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية.