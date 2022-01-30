إحالة ربة منزل قتلت ابنتها خنقا للجنايات بكفر الشيخ: «الشيطان أمرني»

أمر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ، بإحالة «داليا.إ.ع.م»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية عزبة رزق جاويش التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامها بقتل طفلتها خنقا في شهر مايو 2021.

جاء ذلك بعدما أمرت النيابة بإيداع الأم المتهمة مستشفى الصحة النفسية للكشف عنها، وبيان ما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية أم لا.

وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو محمد الششتاوي وسكرتارية مجدي غانم، جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد المحكمة خلال شهر فبراير المقبل موعدًا لمحاكمة المتهمة.

وتواجه المتهمة في أحداث القضية رقم 37826 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 3663 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، اتهامات بقتل طفلتها التي لم تتجاوز الـ4 أعوام خنقًا بيديها، وأكملت خنقها برابط حزام «قماش» أثناء نعاسها في الفراش، وذلك بادعاء أن الجن أمرها بقتلها، وعقب قتلها تركت جثتها واستكملت تجهيز وجبة الإفطار لها.

اعترافات صادمة للأم قاتلة طفلتها

وأكدت تحقيقات النيابة التي أجريت في شهر مايو 2021 أن الأم المتهمة ارتكبت جريمتها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك، وجاشت لها نفسها بالخلاص منها، ووسوس لها الشيطان من ذلك متجردة من أمومتها، وما إن سنحت لها الفرصة توجهت إليها مستغلة حداثة سنها، وأطبقت بكلتا يديها على عنقها، ولم تكتف بذلك فأحضرت حزاما من القماش، وربطته حول عنق طفلتها ضاغطة عليها حتى فاضت روحها إلى بارئها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلة: «بنتي الصغيرة مكة ماتت وحدها، وملك كانت بتلعب وطلبت مني أجيب لها عروستها، وبعدها تبولت على نفسها، ولقيت نفسي ببصلها والشيطان بيقولي في ودني اقتليها، فجبت حزام العباية وخنقتها به، لحد ما سكتت وسيبتها على السرير وروحت أكمل شغل المطبخ».

الأب اتهم زوجته بقتل طفلتيهما

يذكر أن الواقعة حدثت يوم 12 مايو عام 2021، حيث تلقت مديرية الأمن بلاغا من مستشفى سيدي سالم المركزي يفيد وصول الطفلة جثة هامدة وان الواقعة بها شبهة جنائية، وباستدعاء والدها «عبدالمجيد.ص.أ»، 30 عام، فلاح، ويقيم بعزبة رزق جاويش، التابعة لمركز سيدي سالم، اتهم زوجته بأنها وراء وفاتها، من خلال قتلها.