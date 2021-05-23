عاجل.. حبس ربة منزل قتلت طفلتها في كفر الشيخ

وجه المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، بعرض ربة منزل على لجنة من خبراء الطب النفسي بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لبيان قدرات قواها العقلية، ومدى إدراكها لارتكابها جريمة قتل ابنتها.

وأمرت النيابة العامة، بحبس ربة المنزل 4 أيام على ذمة التحقيفات، على أن يراعى التجديد لها في الموعد القانوني، لاتهامها بقتل طفلتها البالغة من العمر 4 أعوام، في منزلها الكائن بعزبة رزق جاويش التابعة لمركز سيدي سالم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث وكشف ملابسات الجريمة من جميع الجوانب.

وكانت الطفله البالغة من العمر 4 سنوات، وصلت مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، واتهم والدها، زوجته والدة الطفلة بقتلها، وتحفظت الشرطة على الزوجة واعترفت بخنقها، لمرورها بحالة نفسية سيئة، إثر وفاة ابنتها الأخرى منذ نحو 20 يوما.

كان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول الطفلة «ملك.ع.ص.أ»، 4 أعوام، جثة هامدة، وادعاء الأب بوجود شبهة جنائية في وفاتها.

انتقل الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، للوقوف على حقيقة البلاغ، وبسؤال والدها المدعو «عبدالمجيد.ص.أ»، 30 عاما، فلاح، مقيم بعزبة رزق جاويش، التابعة لمركز سيدي سالم، اتهم زوجته بأنها وراء وفاتها، من خلال قتلها.

تم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الطفلة المذكورة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسد الطفلة، وحول رقبتها، ولا يمكن الجزم بسبب وفاتها.

شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريقا من البحث الجنائي، برئاسة العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه لكشف حقيقة اتهام الفلاح لزوجته بقتل طفلتهما.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن صحة ما ورد في بلاغ والدها، لمرور الأم بحالة نفسية سيئة إثر وفاة ابنتها الأخرى منذ نحو 20 يوما، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.