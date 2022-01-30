مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروعات الكهرباء والطرق والمرافق في العاشر من رمضان

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، جولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهما المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسؤولو الهيئة والجهاز، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

جولة في العاشر من رمضان

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم بالمدينة، بتفقد مشروعات الطرق المؤدية لمحطتي القطار الكهربائي الجاري الانتهاء منهما، ومتابعة أعمال المرافق بالمشروعات، والمرور على محطتي محولات كهرباء S10 - S13 لخدمة المناطق الصناعية الثقيلة ومنطقة المطورين الجنوبية.

المجمعات الصناعية

كما تفقد مسؤولو الإسكان، محطتي الصرف الصحي رقمي ( 3 و4)، لاستقبال صرف المناطق الصناعية جنوب المدينة، ومنطقة المطورين الجنوبية، ومنطقة المجمعات الصناعية.

من جانبه أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنّ الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات كافة في التوقيتات المحددة.