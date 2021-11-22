 مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، بجولة تفقدية بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والذي يُعد أحد أهم مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، ورافقه خلال الجولة المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق سور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو، وعين الصيرة والمواردي، ومسئولو الجهاز والمشروع والمكتب الاستشاري، لمتابعة سير العمل بالمواقع وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.

تفقد الإنشاءات والتشطيبات بالعمارات والمبنى التجاري

واستهل مسئولو وزارة الإسكان الجولة بتفقد أعمال الإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالعمارات والمبنى التجاري الترفيهي، وتم التجول داخل عدد من الوحدات السكنية، لمتابعة التشطيبات، خاصة أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها، طبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

اجتماع مع مسئولي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للمشروعات

كما عقد المهندس خالد عباس، اجتماعاً مع مسئولي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للمشروعات لمتابعة معدلات التنفيذ والجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال، مطالباً برفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني، لعددٍ من العمارات بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقي العمارات بنسب متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهي على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎