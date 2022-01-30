«العرب ليسوا من سلالة واحدة».. سؤال بامتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي بدأ في الساعة التاسعة صباحًا واستمر لمدة ساعتين، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم تعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحان، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين، وتحقيق التباعُد بين الطُلَّاب وارتداءِ الكمامات.

الهجرة غير الشرعية.. سؤال بامتحان الدراسات

تضمن امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 2022، سؤالاً ينص على لا شك أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديدًا للأمن القومي لأي دولة مستقرة في جميع أنحاء العالم، فما المقصود بالهجرة غير الشرعية.

كما تتضمن الامتحان: بم تفسر: العرب ليسوا من سلالة واحدة، وسؤالاً أخر عن سبب تسجيل قارة أفريقيا أعلى معدلات مواليد في العالم.

190 ألف طالب يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن إجمالي الطلبة الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية قرابه 190.481 طالب وطالبة موزعين على 757 لجنة، وعدد 38 حالة بمستشفى 57357، من بينها 6 حالات من أبناء القاهرة.

وأكدت مديرية القاهرة، أن غرفة عمليات التعليم بالمديرية، أنه لم تتلق أية شكاوى بالامتحان من أي من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، وأن الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات.

التشديد على الإجراءات الاحترازية

ومن جانبه استقبل محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فريق عمل الامتحانات بالمطبعة السرية في الساعات الأولي من فجر اليوم للاطمئنان على استلام جميع مراكز الأسئلة بالإدارات التعليمية الـ33 للأوراق الامتحانية.

وتفقد عطية أعمال الامتحانات بإدارة البساتين التعليمية، للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشدداً علي الالتزام بتنفيذ التعليمات، وفي حالة رصد أية حالة مرضية داخل اللجان الإبلاغ عنها مباشرة للمنسق الصحي بالمديرية فورا حرصا على سلامة الطلبة.