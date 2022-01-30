القباج: تطبيق الحوكمة للتأكد من وصول دعم «تكافل وكرامة» لمستحقيه

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ مصر تشهد نهضة إدارية وإعادة هيكلة للدعم على جميع الأصعدة، مبينة أنَّ كل هذه الإجراءات التصحيحية من أجل الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة الفضلى بالمواطنين والتوزيع العادل للموارد.

القباج: الموازنات قائمة على النتائج والإنفاق في الوجه الصحيح

ولفتت القباج، إلى أنَّ الحوكمة تتضمن إدارة رشيدة للتأكّد من أن كل جنيه يصرف في «تكافل وكرامة» يذهب لمستحقيه، بدءا من إصدار البطاقة، مبينة أنَّ الحوكمة تعني أن كل طفل بدار الرعاية يكون في أمان، لافتة إلى أنَّ مشاركة الأسر المنتجة بالمعارض ضرورة لدمج المسائلة المجتمعية والإدارة الرشيدة والشفافية بدولاب العمل، وأن تكون الموازنات مبنية على النتائج والإنفاق في الوجه الصحيح لترك أثر ملموس.

وأشارت إلى أنَّ البيئة اللازمة لتنفيذ الحوكمة وإدراجها كجزء لا يتجزأ من العمل للوصول إلى أفضل الممارسات، وإدراج الحوكمة في قواعد التشغيل، وكيفية تجويد الحماية الاجتماعية.

القباج: ضرورة نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية الحوكمة

جاء ذلك خلال فعاليات «حوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن الاجتماعي»، والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي بالوزارة في ضوء أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، وضرورة نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية الحوكمة وآليات تنفيذها لتعزيز الكفاءة والفعالية ولمناهضة كافة أشكال الفساد.

من جهته، قال الدكتور محمد حلمي مستشار خدمات الإعاقة والحوكمة بوزارة التضامن الاجتماعي، حوكمة الأداء المؤسسي وسيلة لتحقيق أهداف الوزارة فى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة .وأوضح أن تعزيز حوكمة الأداء بوزارة التضامن، لافتة إلى ضرورة الواجب الوطني والمؤسسي والأخلاقي.