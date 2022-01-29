وزيرة التضامن أمام مجلس الشيوخ: التخفيف من حدة الفقر أبرز مهامنا الأساسية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنَّ الوزارة تعمل على المساهمة في بناء الإنسان في فئاته العمرية المختلفة، بدءًا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل وأثناء الطفولة المبكرة وأثناء المرحلة الدراسية والتدريب المهني للنشء والشباب.

القباج: نهتم بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً

وأكّدت القباج، أنَّ الوزارة تهتم بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً بما يشمل المرأة المعيلة والمُعرضة للعنف، بالإضافة إلى المسنين، كما أن من مهام الوزارة الأساسية التخفيف من حدة الفقر وشمول الأسر الأفقر والأولى بالرعاية بحزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ومن التمكين الاقتصادي والعمل على تحسين جودة الحياة مما يستدعي الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان.

جاء ذلك خلال حضورها مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر وطرح حلول ومقترحات، وذلك بحضور المستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن والدكتورة آمال ذكي مستشار ببرنامج وعي لتنمية المجتمع، والمستشار الإعلامي محمد عبد المنعم.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنَّ الوزارة تعمل ضمن منظومة شاملة تجمع بين جميع الجهات الحكومية المعنية، والمجالس القومية، والجهات البحثية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والمتطوعين، مؤكدة أن النتائج التي تصبو الدولة إلى تحقيقها في مجال الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة لن تتحقق إلا بتكامل الجهود وتنظيمها.

القباج: أبرز مستفيدي برنامج «تكافل» أعمارهم أقل من 24 سنة

وسردت القباج، البرامج المتعددة والمتكاملة التي تنفذها الوزارة والتي تسهم في حماية الأسر اجتماعياً وتحسين جودة حياة الأسر وتباعاً تعمل على ارتقاء خصائص السكان، ومن هذه البرامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إذ يعد «تكافل» من البرامج الشابة التي تهدف إلى الاستثمار في البشر و51% من إجمالي المستفيدين منه أقل من 24 سنة، وكذلك من بين البرامج تكافؤ الفرص التعليمية.

وأشارت القباج إلى التوسع في خدمات الأسرة والطفولة، والحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، والحفاظ على كيان الأسرة «مودة»، وبرنامج «فرصة» للتأهيل لسوق العمل وإقامة المشروعات متناهية الصغر مثل الأسر المنتجة ومستورة، ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية والمسنين، والاكتشاف المبكر عن الإعاقة وتحسين خدمات التأهيل، وتنمية وعي المجتمعات المحلية للحد من ختان الإناث ومن الزواج المبكر والتوعية ضد الإدمان والتعاطي، وغيرها من البرامج.

وبعد إدارة النقاش حول جهود الوزارة والحكومة بشكل عام نحو السيطرة على الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بالطفرة الكبيرة في أداء وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف قطاعاتها، خاصة أن الوزارة تتناول كثيرًا من قضايا المجتمعات المحلية، مؤكدين الإنجازات التي تمت في حوكمة خدمات الوزارة وفي التحول الرقمي الذي تحقق في الفترة الأخيرة، كما ناقش الأعضاء وضع الجمعيات الأهلية ونسبة التسجيل وتوفيق الأوضاع التي تمت وأيضاً أُثير موضوع التمويل الأجنبي والمحلي وسبل متابعتها ومراقبة سبل إنفاقها.