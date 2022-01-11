معاون وزيرة «التضامن»: نستهدف محاربة الفقر متعدد الأبعاد

قدّمت الدكتورة إيمان حلمى، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالى، التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، التى تركز على بناء الإنسان لتعزيز الاستثمار فى البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة.

«إيمان»: نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن «حياة كريمة» خاصة في مجالات «التعليم والصحة والسكن»

وأوضحت «إيمان»، خلال مشاركتها فى ورشة عمل «حياة كريمة»، بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وعدد من الشخصيات البارزة فى العمل التنموى والإنسانى، أنّ الوزارة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يشمل محاربة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يتضمن فى مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشى، بتوفير برامج متنوعة وفقاً لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوى الإعاقة، المرأة فى سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة، الشباب والمسنين.

وعرضت معاون الوزيرة مجموعة من البرامج التى تنفذها الوزارة فى إطار «حياة كريمة»، وأبرزها برامج «الألف يوم الأولى لدعم صحة الأطفال حديثى الولادة، خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، دعم تكافؤ الفرص التعليمية، والتمكين الاقتصادى وتعزيز التوعية المجتمعية لتكوين قيم وسلوكيات واتجاهات إيجابية تؤدى إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة». وأكدت أن الوزارة تعتبر مؤسسات المجتمع المدنى شريكاً أساسياً فى تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدنى، كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج المتنوعة، إضافة إلى مشاركة ودمج الشباب من أجل التغيير المجتمعى الإيجابى، كما تشارك الوزارة القطاع الخاص، من خلال برامج المسئولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.