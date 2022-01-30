 تعليم كفر الشيخ: لم نرصد شكاوى من امتحان الإنجليزية للشهادة الإعدادية

اطمئن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أداء طلاب الشهادة الإعدادية لامتحان اللغة الإنجليزية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدى 60904 طلاب وطالبات بالصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتغيب عن أداء الامتحان 199 طالبا وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.

طلاب الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات اليوم

وفي سياق آخر، أدى 23821 طالبا وطالبة الصف الثاني الثانوي امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات وتغيب عن أداء الامتحان 86 طالبا وطالبة، ويؤدي الطلاب بالفنرة الثانية امتحان مادة الاحياء للقسم العلمي ومادة الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة الخاشعة للتعليم الأساسي التابعه لإدارة بلطيم، للاطمئنان على أداء الطلاب والطالبات امتحان مادة اللغة الإنحليزية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد استعدت جيدا لامتحان مختلف المراحل الدراسية، حيث تقوم بتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات بشكل يومي، فضلا عن التشديد على واضعي السئلة بضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب.

تذليل العقبات أمام الطلاب

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على تواجد مدراء المدارس خلال فترات الامتحانات لتذليل أي عقبات أمام اعضاء اللجان والمراقبين، فضلا عن تهيئة الجو المناسب للطلاب خلال اداء الامتحانات، كما تنعقد غرفة العلميات الرئيسية بشكل دائم لتلقي شكاوى الطلاب أو أولياء الأمور، مشيرا إلى أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.