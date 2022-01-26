«تعليم كفر الشيخ» تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بالمدارس العامة واللغات.

حسن معاملة الطلاب

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بحسن معاملة الطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم، مشدداً على التصحيح بدقة وإعطاء كل طالب حقه، موجها بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية.

وعقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا بحضور مدير إدارة شئون الطلاب بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، لتطبيق التعليمات الخاصة برؤساء اللجان وسير الامتحانات ولجان تقدير الدرجات، موجها مديري الإدارات التعليمية، بعقد اجتماعات مماثلة بحضور رؤساء لجان كل إدارة تعليمية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالامتحانات

كما كلف وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للجان بصفة يومية، والالتزام بمواعيد بدء اللجان ونهايتها يومياً ومنع تواجد المحمول مع الطلاب أو العاملين باللجان إلا رئيس اللجنة فقط، وعدم السماح بدخول أي مسئول للجنة بعد بدئها إلا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ووكيل الوزارة ومدير الإدارة التعليمية فقط، وتواجد أمني مستمر.

كما أكد أهمية تسليم التعليمات الخاصة برؤساء اللجان، عن كيفية سير اللجان إضافة التعليمات الخاصة بتقدير الدرجات، مؤكداً أنه ستتم مجازاة مقدر الدراجات في حالة رصد أخطاء، حفاظا على حق الطالب، مع ضرورة التزام الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، ووجود جهاز قياس الحرارة داخل اللجان الامتحانية، وتوفير زائر صحي وطبيب مشرف بكل لجنة، وتجهيز لجان احتياطية بكل لجنة، موجهه رؤساء اللجان بالتواصل المستمر بغرفة العمليات.

انطلاق الامتحانات

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات ستبدأ يوم السبت، الموافق 29 يناير الجاري، وتنتهي يوم الخميس، الموافق 3 فبراير المقبل، وتم توزيع الجدول على المدارس، مشيراً إلى أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة الطلاب، مؤكدة أنه يؤدى الامتحانات 60 ألف و750 طالب وطالبة في 347 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية، برئاسة يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم، وتم الانتهاء من توزيع أرقام الجلوس لجميع الطلاب، وتشمل أرقام الجلوس، رقم الجلوس الطالب، واللجنة التي سيؤدي الامتحان أمامها وجدول الامتحان.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المدارس واللجان، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب، فضلًا عن رش وتعقيم المدارس وتجهيز البوابات الإلكترونية، واللجان الطلابية والكواشف الحرارية، للكشف على الطلاب حراريًا قبل دخولهم اللجان.