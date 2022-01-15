عمليات تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في اليوم الأول من الامتحانات

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية التربية والتعليم، عدم رصد مخالفات في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالتعليم الابتدائي والإعدادي وخاصة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء الطلاب الامتحان، وأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية للصف الرابع والخامس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي بمدرسة نصره للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وعدد من المدارس.

التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية

وتأكد وكيل الوزارة خلال جولاته من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولاً بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية

وقدم الشكر لمديري المدارس التي تفقدها للانضباط والنظافة والنظام وتحقيق الهدوء داخل اللجان، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

وأدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة العلوم، وأدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.