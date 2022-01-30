المالية تطرح سندات خزانة بـ 2.75 مليار جنيه بدءا من اليوم

تطرح وزارة المالية، اليوم وغدًا، سندات خزانة آجال متعددة تتوزع بين 3 و7 سنوات وتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 2.75 مليارات جنيه.

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ«البنك المركزي المصري» أعلن طرح سندات الخزانة أجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه صباح اليوم الأحد الموافق، بينما سيطرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه صباح غدًا الاثنين الموافق لـ 31 يناير الجاري.

تقوم وزارة المالية بمنح البنك المركزي المصري تفويض تنظيمي لإدارة طروحات وإصدارات أذون وسندات الخزانة بشكل دوري طوال العام المالي لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

435 مليار جنيه عجز الموازنة العامة للدولة

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2021-2022 ليصل إلى 435 مليار جنيه في الوقت الذي تكثف المالية من جهودها لتقليص هذا العجز المالي طوال العام بعدة طرق من بينها الاستدانة من السوق المحلي بإصدار الأذون والسندات في الوقت الذي تمثل تلك الأدوات الحكومية فرصة أمام البنوك المحلية لتكثيف الشراء باعتبارها أفضل الأدوات التمويلية التي تضخ عائد مضمون من قبل الحكومة المصرية.

سندات بالعملة الأجنبية

تزامناً مع طرح سندات الخزانة تطرح المالية أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه تتوزع بأذون خزانة أجل 182 يومًا و أجل 364 يومًا بقيمة تصل إلى 6.5 مليارات جنيه صباح اليوم الأحد، بينما تطرح المالية غدا الاثنين أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة اجل 273 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه.

إلى جانب الأذون والسندات بالعملة المحلية تلجأ وزارة المالية إلى طرح السندات الدولية المتنوعة ذات الآجال المتعددة في كافة الأسواق الدولية، وكذلك السندات الخضراء بالعملات الأجنبية إذ تصدر تلك السندات مقومة باليورو أو الدولار الأمريكي.