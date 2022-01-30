لماذا فقدت سبائك الذهب جاذبيتها؟.. تقرير يكشف السبب

واصل الذهب تراجعاته وكان مهيأ لأسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر الماضي، حيث دفعت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية بالدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر، مما جعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

أسعار الذهب عند أدنى مستوى في 6 أسابيع

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 1785.71 دولارًا للأوقية، فوصل إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع، وكان متجهًا للانخفاض حوالي 2.5 بالمئة خلال الأسبوع، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1786.60 دولار.

وذكر تقرير لـ«ساكسو بنك»، أن توقعات رفع أسعار الفائدة في مارس، وضعت الدولار على المسار الصحيح لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي للدولار في 7 أشهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملاء، ومع ذلك من المرجح أن تجذب أوراق اعتماد الذهب كتحوط من التضخم الاهتمام المتجدد مع تقلبات سوق الأسهم المتزايدة وسط تكيف السوق مع بيئة أسعار الفائدة المتزايدة.

وتراجعت أسعار الذهب إلى ما دون المتوسطين المتحركين لمائة يوم و 200 يوم في الجلسة الماضية، بعد أن أعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأكيد خططه لإنهاء مشترياته من السندات في حقبة الوباء، مشيرًا إلى رفع أسعار الفائدة في مارس.

قوة الطلب على المجوهرات والسبائك الصغيرة

وتوقع مجلس الذهب العالمي (WGC) أن يظل الطلب على المجوهرات والسبائك الصغيرة والعملات المعدنية قوياً في عام 2022، مما قد يحد من تراجع السبائك، حيث يتوقع المجلس أيضًا أن تواصل البنوك المركزية شراء الذهب ولكن بوتيرة أبطأ.

أسعار المعادن الأخرى

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.8% إلى 22.33 دولارًا للأوقية، ومن المقرر أن تنخفض بنحو 8% خلال الأسبوع، وهبط البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1004.46 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2378.68 دولارًا، محققًا مكاسب أسبوعية بنحو 12.7 بالمئة.