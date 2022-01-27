انخفاض أسعار الذهب.. لماذا يشهد المعدن الأصفر تقلبات مستمرة؟

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم، وكثر البحث خلال الساعات الماضية عن أسعار مختلف الأعيرة من المعدن الأصفر النفيس، وذلك استمرار لحالة التذبذب التي حدثت خلال الأيام الماضية بين انخفاض وارتفاع للأسعار، نتيجة عدة عوامل أبرزها تبعيات فيروس كورونا.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 906 إلى 909، بعدما سجل أمس 919 إلى 921 جنيهًا، بانخفاض اليوم بقيمة 13 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم بين 793 إلى 795 جنيهات، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر بين 680 إلى 681 جنيهًا.

وتراوح سعر الجنيه الذهب عيار 21 بين 6344 إلى 6360 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية نحو 1840 دولارا، وتراوح الكيلو الذهب بين 906.286 إلى 908.571 جنيه.

وعن تقلبات الذهب بين الانخفاض والارتفاع الذي يحدث خلال الفترة الحالية، صرح المهندس رفيق العباسي، عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريح سابق له لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع استمرار تقلب الذهب خلال الأيام المقبلة، بسبب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ومخاوف التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا، كما جاء الانخفاض بالتزامن مع إعلان رئيس الفيدرالي الأمريكي، نيّة رفع سعر الفائدة وإنهاء برنامج شراء السندات في مارس المقبل.

حقيقة إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية المدموغة تقليديا

وعلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق لها، على ما يتم تداوله ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها، مُؤكدةً أنّه لا صحة لهذه الأقاويل تماما، وأنّ المشغولات المختومة بالأختام القديمة ستظل كما هي ومعتمدة من قبل مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة ولا تستدعي أي إجراء لبيعها أو التصرف فيها.